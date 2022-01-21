В Днепре, пожилая женщина, пытаясь успеть сесть в трамвай, попала под колеса машины. Об этом
По словам свидетелей, женщина сначала шла по тротуару. Но увидев трамвай подъезжал к остановке, резко бросилась переходить дорогу по диагонали.
В то время по дороге ехал автомобиль Ford. Его водитель не успел вовремя затормозить и совершил наезд на пожилую женщину. Как стало известно, пострадавшая была доставлена в одну из местных больниц с травмами головы и ног.
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На месте ДТП работают полицейские.
Как уже сообщала Politeka, на днях в Днепре полицейские задержали водителя маршрутного микроавтобуса, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Водитель развозил работников одного из местных предприятий. После пройденного медосмотра выяснилось, что в крови у водителя было 0,91 промилле спиртного. Такое количество алкоголя провоцирует замедление скорости реакции и приводит к нарушению самоконтроля.
Правоохранители составили на пьяного мужчину сразу несколько админпротоколов, в том числе и за вождение в нетрезвом состоянии, нарушение правил дорожного движения. Также полицейские забрали его водительское удостоверение.
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