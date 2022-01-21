Пока что, больше всего пациентов, болеющих штаммом "Дельта".

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшается ежедневно. И Днепропетровская область не является исключением.

Как уж сообщала Politeka, в регионе уже зафиксировано появление нового штамма "Омикрон". Но пока всплеска заболеваемости на него нет.

Сегодня в Днепре и области больше фиксируют больных штамм "Дельта". Однако по словам генерального директора городской клинической больницы №21 Николая Турчина, ситуация может измениться молниеносно, сообщает "Наш город". К тому же сейчас уже есть пациенты, которые не желают обращаться к врачам, а пытаются справиться собственными силами. Даже ПЦР-тестов не делают.

"Больных "Омикрон" ожидаем уже в конце января - начале февраля", - отметил врач.

По состоянию на утро 21 января в Днепропетровской области зафиксирована вспышка заболеваемости на коронавирус. Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства здравоохранения Украины. Так, минувшие сутки опасной болезнью заболело 826 жителей региона. Умерло от осложнений 9 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Днепре (383), Кривом Роге (86) и Каменском (39).

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