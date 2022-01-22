В Днепре в субботу пожар разгорелся в девятиэтажном здании, где находился центральный офис сети супермаркетом АТБ.

Об этом происшествии сообщили спасатели ГСЧС в своем Телеграм-канале. Возгорание возникло днем 22 января в девятиэтажном здании, где находилось несколько отдельных заведений.

Изначально пожар вспыхнул около 14:15 на первом этаже в ресторане «Пальмира», однако огонь начал быстро распространяться. Из-за того, что вспыхнул утеплитель внешней стены, возгорание распространилось с 1-го по 7-й этажи.

В числе прочих помещений огонь охватил и центральный офис сети АТБ, располагавшийся на 4-м этаже здания.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Всего к тушению огня подключили 45 человек и 11 единиц техники.

К 15:48 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 16:20 оно было полностью ликвидировано.

Известно, что в результате пожара никто не пострадал.

Очевидцы успели заснять пожар на видео. На кадрах можно увидеть мощные языки пламени, которые ползли по наружной стене здание. Столб черного дыма поднимался высоко над домом и был виден издалека.

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