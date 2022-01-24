В Днепре, на 24 января синоптики объявили резкое ухудшение погодных условий. В департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепропетровского городского совета, призывали горожан, при возможности, остаться дома.

Весь день, 24 января, в областном центре ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега. Ситуация на дорогах будет очень осложненной. Для очистки дорог будет использована коммунальная техника. Поэтому местная власть просит горожан, без особой надобности, не выезжать в города на личном автотранспорте.

Температура воздуха днем составит 4-7 градусов с отметкой "минус". Скорость ветра ожидается 7,4 метра в секунду. На дороге прогнозируется гололедица.

Как уже сообщала Politeka, на этой неделе все жители Украины прочувствуют зиму в полную силу. По прогнозам синоптиков во всех регионах ожидаются сильные морозы и снегопады. Максимально снизиться температура на Закарпатье. В начале недели в этом регионе температура воздуха ночью опустится до 16 градусов мороза. Однако снега не прогнозируется. А вот на востоке и юге Украины пройдут обильные снегопады. В центре снегопады будут лишь частично. во вторник, 25 января, резкое снижение температуры и обильные снегопады, следует ждать жителям западных областей.

Напомним, что погода резко ухудшится, известны даты, когда нужно быть осторожными: «рекомендуется...».

Как сообщала Politeka, снегопады и морозы до -12 атакуют страну: где похолодает.

Также Politeka писала, что снегопады поделят Украину пополам: какие области пострадают.