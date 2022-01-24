На Днепропетровщине ситуация с коронавирусом осложняется день за днем. За
Умерло от коронавирусной инфекции и осложнений после нее два человека. С начала пандемии COVID - 19 заболело почти 250 тысяч жителей области.
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Как уже сообщала Politeka, во Всемирной организации здравоохранения сделали предварительные прогнозы, когда может закончиться пандемия коронавирус. Как сообщил директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге, специалисты предполагают, после "Омикрона" заболеваемость пойдет на спад. Способствовать этому будет коллективный иммунитет и массовая вакцинация. Однако не исключено, что в конце 2022 года, коронавирус может вернуться. Но, врачи надеются, что смогут избежать пандемии.
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