На Днепропетровщине ситуация с коронавирусом осложняется день за днем. За оперативными данными Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в области зафиксировано 349 новых случаев заболеваемости ковидом.

Умерло от коронавирусной инфекции и осложнений после нее два человека. С начала пандемии COVID - 19 заболело почти 250 тысяч жителей области.

Согласно данными Telegram-канала " Карантин.Днепр", в областном центре за минувшие сутки обнаружили 109 новых больных ковидом. Два человека умерли. Находится на лечение 2447 жителей области, среди них в медицинских учреждениях - 239 лица.

Как уже сообщала Politeka, во Всемирной организации здравоохранения сделали предварительные прогнозы, когда может закончиться пандемия коронавирус. Как сообщил директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге, специалисты предполагают, после "Омикрона" заболеваемость пойдет на спад. Способствовать этому будет коллективный иммунитет и массовая вакцинация. Однако не исключено, что в конце 2022 года, коронавирус может вернуться. Но, врачи надеются, что смогут избежать пандемии.

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