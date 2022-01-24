В Днепре легковой автомобиль сбил сразу двух пешеходов. Женщины переходили дорогу в неположенном месте, сообщает "Открытый".

Отмечается, что инцидент произошел утром 24 января на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Владимира Вернадского. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра.

Автомобиль Chevrolet двигаясь по проспекту Яворницкого на перекрестке, совершая обгон другой машины, сбил двух женщин, которые уже практически перешли дорогу. Одна из пострадавших была направлена в одну из городских больниц с травмой ноги. Однако врачи также подозревают у женщины закрытую черепно-мозговую травму.

Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе неизвестный водитель собственноручно наказал женщину пешехода, которая внезапно решила перейти дорогу в неположенном месте. Известно, что мужчина сначала ударил кулаком по лицу пешехода. Женщина упала на проезжую часть, водитель, в свою очередь, грубо оттащил ее на обочину. После чего спокойно сел в машину и покинул место инцидента.

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