За последние сутки в Днепропетровской области зарегистрировано 574 новых случая заболеваемости на коронавірусну инфекцию. Об этом
Умерло 11 человек. Врачи отмечают, что после незначительного уменьшения количества новых больных ковидом, за последние дни ситуация постепенно ухудшается.
В областном центре по состоянию на утро 25 января количество заболевших увеличилось втрое. В Днепре в лабораториях официально подтверждено 308 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Однако уменьшилось количество умерших. За минувшие сутки зарегистрировано три летальных случая. Об этом
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Сейчас проходят лечение от коронавируса более 2 тысяч днепрян. Из них 259 пациентов в стенах больницы.
Как уже сообщала Politeka, граждане, что сделали бустерную дозу вакцинации дополнительно смогут получить 500 гривен. Эти средства поступят в рамках программы "еподдержка". Об этом сообщил во время своего обращения президент Украины Владимир Зеленский.
Отмечается, что таким образом украинская власть хочет стимулировать вакцинированных граждан делать третью прививку, чтобы усилить иммунитет.
Напомним, на Днепропетровщине ситуация с ковидом ухудшается: в Минздраве обнародовали новые данные
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