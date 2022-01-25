На Днепропетровщине возле поселка Червоногригоровка Никопольского района водитель "Skoda" неожиданно застрял на железнодорожных путях. Как
Как выяснилось, водитель хотел переехать железнодорожные пути и, неожиданно, застрял на них. Чтобы не случилось непоправимого спасателям, пришлось действовать быстро.
Было приостановлено движение электричек. Из железнодорожного пути легковой автомобиль удалось извлечь с помощью лебедки от пожарного автомобиля. После чего движение электропоездов было восстановлено. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.
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Как уже сообщала Politeka, в Днепре спасателям пришлось снимать 15-летнего парня, который вскарабкался на верхушку дерева. Зачем он это сделал, юноша объяснить не мог. Однако слезть с семиметровой высоты без посторонней помощи уже не смог. С помощью лестницы спасатели "сняли" парня с дерева. А потом передали полицейским чтобы те доставили парнишку домой. Правоохранители также провели разъяснительную работу с родителями.
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