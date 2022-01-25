В Павлограде произошел трагический инцидент. Как сообщает "Днепр Час" с ссылкой на собственные источники, 62-летний руководитель одной из местных фирм покончил с собой.

Как стало известно, сначала мужчина пытался сжечь собственного помещения предприятия, а затем взял охотничье ружье и выстрелов в область сердца.

Пострадавший был доставлен в одну из городских больниц. Кроме огнестрельного ранения, врачи диагностировали у мужчины отравление угарным газом. Несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался в реанимационном отделении.

Как уже сообщила Politeka, в Днепропетровской области на днях произошла трагедия во время семейной ссоры. Как сообщили в полиции области, сначала к ним обратились представители одного из местных предприятий. Они сообщили, что их сотрудник уже два дня не выходит на работу. По адресу рабочего, дали на предприятии, правоохранители нашли бездыханное тело мужчины с несколькими ножевыми ранениями. Во время проведения следственных действий выяснилось, что ножевые ранения мужчине нанес его 55-летний брат во время семейной ссоры. Родственника погибшего задержали полицейские.

Напомним, в центре Днепра машина сбила двух пешеходов: видео момента

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