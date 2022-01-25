В Днепре работники коммунальных служб продолжают ликвидировать последствия непогоды. Как
Также было использовано более двух тонн комбинированной смеси для посыпки, а также почти тонна пескосоляной смеси.
Также в городском совете отмечают, что без необходимости горожанам не следует выезжать на собственном автотранспорте. А также не парковать машины на обочинах дорог, ведь это мешает работе спецтехники.
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Как уже сообщала Politeka, сегодня из-за обильного снегопада в Одесской области нарушена работа общественного электротранспорта. Об этом сообщили пользователи социальных сетей. В частности, отмечается, что из-за непогоды троллейбусы останавливаются прямо посреди дороги. Вследствие чего образуются сложные заторы. Ремонтные бригады пытаются быстро ремонтировать электротранспорт, а пассажиры ждут, ведь в такую погоду добираться пешком нет особого желания. Синоптики отмечают, что непогода будет царить в Одессе меньше всего к обеду.
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Также Politeka писала, что неадекват за рулем: в Кривом Роге полиция гонялась за пьяным водителем, видео момента