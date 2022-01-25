В Днепре с сегодняшнего дня, 25 января, приостанавливается движение одного из популярных трамвайных маршрутов. Как передает "Труха.Днепр", речь идет о 11 трамвае.

Как стало известно, это связано с аварией на подземной кабельной сети, питающей трамвайные пути. Коммунальными службами уже проводятся необходимые ремонтные работы. Поэтому пассажирам следует учитывать этот факт при планировании своих поездок. Однако, когда возобновится движение трамваев пока не сообщается.

Как отметили в Департаменте транспорта Днепровского городского совета, о дате возобновления движения будет сообщено дополнительно.

Как уже сообщала Politeka, длительная непогода внесла коррективы в работу транспорта в Днепре. Как общественного, так и собственного. Из-за обильных снегопадов на автодорогах работает посыпочная техника, погрузчики, самосвалы. Для уборки тротуаров используется минитехника. Несмотря на интенсивную работу коммунальных служб, движение автотранспорта в Днепре до сих пор остается осложнением. Поэтому городская власть в очередной раз обращается к горожанам с просьбой не выезжать на дороги на личном автотранспорте. Кроме того, не парковать машины на обочине

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