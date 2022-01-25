В Днепре из-за распространения коронавирусной инфекции с сегодняшнего дня, 25 января, два учебных заведения переведены на дистанционное обучение. Речь идет о финансово-экономическом лицее и учениках 5-11 классов школы №22. Кроме того, как сообщает "Днепр ТV", на карантин также закрыт 371 класс в 97 школах города.

Согласно постановлению Министерства здравоохранения, в случае когда более 50% учащихся и персонала учреждения болеют или находятся на самоизоляции, учебное заведение переводится на дистанционное обучение. Отдельный класс или учебная группа отправляется на карантин, если там болеет более 20% учеников или студентов.

Согласно данным статистики, по состоянию на утро 25 января коронавирусной инфекцией болеет 397 учеников, что составляет 0.4%. В то же время ОРВИ уже болеет более 10 тысяч детей.

Как уже сообщала Politeka, за последние сутки в Днепропетровской области значительно увеличилось количество больных коронавірусну инфекцию. Подтверждено 574 новых больных COVID-19. Летальных случаев зафиксировано - 11. Врачи отмечают, что за последние дни ситуация постепенно ухудшается. Больше всего новых больных зафиксировано в Днепре - 308 человек. Это почти втрое больше предыдущих показателей.

Напомним, родители жестоко избавились от приемной дочери в Кривом Роге: суд вынес приговор

Также Politeka писала, что неадекват за рулем: в Кривом Роге полиция гонялась за пьяным водителем, видео момента