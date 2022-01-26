В Днепре грузовик сбил пожилую женщину. Трагическое ДТП произошло во вторник 25 января на проспекте Ивана Мазепы, сообщает Telegram-канал "Труха. Днепр".

Момент аварии попал на видео. Как видно из него, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте. Причем пешеходный переход был на расстоянии нескольких метров. Водитель грузового автомобиля "Ford" не заметил женщину, ведь она попала в "слепую зону". От полученных травм пешеход скончалась на месте аварии.

Теперь все обстоятельства трагедии должен выяснить следователь по дорожно-транспортным происшествиям.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Кривом Роге произошло необычное ДТП. Водитель Lexus не справился с управлением и протаранил снегоуборочную машину, которая очищала дорогу. После этого водитель легковушки пытался скрыться с места происшествия.

Однако это ему не удалось. Неподалеку от места аварии, машину остановили патрульные, которые заметили поврежденный бампер. Во время остановки водитель Lexus вел себя вызывающе, поэтому правоохранители заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, поэтому на него было составлено несколько административных протоколов.

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