В Днепре грузовик сбил пожилую женщину. Трагическое ДТП произошло во вторник 25 января на проспекте Ивана Мазепы,
Момент аварии попал на видео. Как видно из него, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте. Причем пешеходный переход был на расстоянии нескольких метров. Водитель грузового автомобиля "Ford" не заметил женщину, ведь она попала в "слепую зону". От полученных травм пешеход скончалась на месте аварии.
Теперь все обстоятельства трагедии должен выяснить следователь по дорожно-транспортным происшествиям.
Как уже сообщала Politeka, на днях в Кривом Роге произошло необычное ДТП. Водитель Lexus не справился с управлением и протаранил снегоуборочную машину, которая очищала дорогу. После этого водитель легковушки пытался скрыться с места происшествия.
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Однако это ему не удалось. Неподалеку от места аварии, машину остановили патрульные, которые заметили поврежденный бампер. Во время остановки водитель Lexus вел себя вызывающе, поэтому правоохранители заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, поэтому на него было составлено несколько административных протоколов.
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