В Днепре неадекватного посетителя кафе "успокоить" смогли сотрудники охранного предприятия. Инцидент произошел под утро 26 января, сообщает "Днепр оперативный".

Неизвестный мужчина зашел в одно из кафе, что расположено по улице Глинки и пытался ограбить заведение. Однако помешали ему работники и другие посетители кафе. Но неадеквата это не сильно остановило, поэтому мужчина начал себя вызывающе вести и дебоширить. "Обуздать" его смогли лишь сотрудники охраной фирмы, прибывшие на вызов. Они силой вытащили неадекватного посетителя на улицу и буквально выбросили его. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра.

По словам свидетелей, мужчина даже после этого не успокоился. Он приставал к прохожим с требованием вызвать полицию. Вроде бы на него"напали вооруженные люди". Однако через некоторое время ушел в неизвестном направлении.

Как уже сообщала Politeka, с 25 января в Днепре начали работу две камеры автофиксации нарушения правил дорожного движения. Сейчас они установлены на участках дороги, где случается наибольшее количество ДТП. Сейчас камеры работают только в тестовом режиме, однако уже через месяц, водитель будут получать уведомления о нарушении ПДД.

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