На Днепропетровщине женщина убила своего квартиранта, а затем пыталась обмануть полицейских. Как
Когда правоохранители приехали на место происшествия, выяснилось, что мужчина скончался от ножевых ранений. Женщина, вызвавшая полицию, рассказала, что в съемной квартире проживает она и еще двое мужчин. Одного из них она нашла умершим в одной из комнат. Во время разговора с полицейскими женщина рассказала несколько версий, как мужчина мог получить ранения, которые стали роковыми. Однако ни одна из них не соответствовала действительности.
Во время проведения следственных действий, выяснилось, что между 49-летней женщиной и 60-летним мужчиной возникла ссора. Представительница слабого пола схватила кухонный нож и нанесла оппоненту несколько ранений. В полицию позвонила, чтобы отвести от себя подозрения.
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Полицейские задержали женщину и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (“Умышленное убийство”). Согласно действующему законодательству, в случае доказательства вины, женщине грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Сейчас подозреваемая находится под стражей.
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