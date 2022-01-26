Жуткое убийство, произошедшее на днях в Днепре возмутило жителей. Как уж сообщала Politeka, на прошлой неделе на одной из улиц города прохожие нашли переноску в которой сидела травмированная кошка.
Неравнодушные днепряне отвезли животное к ветеринару, который обнаружил в лапе животного пулю. Поэтому полицейские начали искать владельца кошки. Тело пожилой женщины было найдено возле заброшенного здания. Следователи выяснили, что погибла женщина от многочисленных ударов шлакоблоком. Через изуродованное лицо, полицейские в течение нескольких дней не могли установить личность погибшей.
Просматривая камеры видеонаблюдения полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Примечателен тот факт, что из мест лишения свободы он вышел лишь за несколько недель до убийства.
Ани Лорак покрасовалась на отдыхе в корсете с чересчур глубоким вырезом: «Настоящая дива»
Мужчины в черном и с автоматами открыли стрельбу в центре Киеве: первые подробности и кадры с места
Сердца молодой пары остановились в один день, их тела нашли в квартире: что известно о трагедии
Утонул маленький сын олигарха, все случилось на глазах у брата: «Хватило минуты»
Семья Огневич обратилась в полицию из-за ее преследователя, выяснился ответ: "Вот когда вам нанесут урон..."
Как
Учитывая предыдущую судимость и тяжесть нынешнего преступления мужчине была избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.
Напомним, авария с сетями привела к остановке трамваев в Днепре: срочное предупреждение
Также Politeka писала, что днепрян просят не мешать: на улицы вывели спецтехнику, что происходит в городе