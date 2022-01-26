Жуткое убийство, произошедшее на днях в Днепре возмутило жителей. Как уж сообщала Politeka, на прошлой неделе на одной из улиц города прохожие нашли переноску в которой сидела травмированная кошка.

Неравнодушные днепряне отвезли животное к ветеринару, который обнаружил в лапе животного пулю. Поэтому полицейские начали искать владельца кошки. Тело пожилой женщины было найдено возле заброшенного здания. Следователи выяснили, что погибла женщина от многочисленных ударов шлакоблоком. Через изуродованное лицо, полицейские в течение нескольких дней не могли установить личность погибшей.

Просматривая камеры видеонаблюдения полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Примечателен тот факт, что из мест лишения свободы он вышел лишь за несколько недель до убийства.

Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры, мужчина признался в содеянном преступлении и рассказал о мотивах. Именно они поражают больше всего. Мужчина рассказал, что между ним и пенсионеркой возник конфликт, из-за того что погибшая не хотела давать две гривны на выпивку.

Учитывая предыдущую судимость и тяжесть нынешнего преступления мужчине была избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.

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