В регионе в ближайшее время могут объявить новые карантинные ограничения.

Очередная волна коронавируса на Днепропетровщине, похоже, набирает обороты. За оперативными данными Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в области было лабораторно подтверждено 804 новых случая заболеваемости на коронавірусну инфекцию.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Днепре - 467 человек, Кривом Роге - 65, Покрове - 56. Умерло от COVID-19 и осложнений после него - три человека.

В областном центре от коронавирус сейчас лечатся более трех тысяч больных. Из них 281 человек в условиях стационара больниц. К счастью, в Днепре за минувшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса или осложнений после него.

С начала пандемии в области на коронавирус заболело более 250 жителей. Летальных случаев зарегистрировано - 9106.

Почти три миллиона жителей области сделали хотя бы одну прививку от коронавирус.

Как уже сообщала Politeka, за минувшие сутки в Киеве зарегистрировано почти две тысячи новых больных ковидом. Этот показатель является одним из крупнейших по всем регионам Украины. Врачи отмечают стремительное ухудшение ситуации с заболеваемостью. Поэтому власть на местах начинает вводить различные карантинные ограничения. В ряде регионов на западе страны запрещено проводить массовые мероприятия, учащиеся переведены на дистанционное обучение.

Напомним, стало известно, сколько вирусов гриппа сейчас "охотятся" на украинцев.

Также Politeka писала, что украинцам выплатят еще по 500 гривен за бустерную дозу, детали.