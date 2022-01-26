На водителя напал один из пассажиров, другой скрылся в неизвестном направлении.

Ночью 26 января в Днепре неизвестный мужчина напал на таксиста. Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно из рассказа таксиста, на проспекте Победы к нему в машину сели двое неизвестных парней в черных масках. Пассажиры сразу ему перевели на банковскую карту 500 гривен и попросили отвезти на улицу Байкальский.

Когда такси прибыло на место назначения, один из мужчин вышел из салона и ушел в неизвестном направлении. Другой пассажир, неожиданно накинул на таксиста веревку и принялся его душить. При этом требуя, чтобы мужчина отдал ему мобильный телефон. Также неизвестный начал угрожать травматическим пистолетом и даже несколько раз попал в шею и спину таксисту.

Однако, похоже преступник не ожидал, что таксист будет сопротивляться. Поэтому через некоторое время нападающий, похоже, решил не продолжать сопротивление и покинул салон машины. На место происшествия были вызваны правоохранители и врачи. последние осмотрели пострадавшего и оказали ему первую помощь. От дальнейшей госпитализации таксист отказался.

По "горячим следам" правоохранители обследовали весь прилегающий район, однако нападавшего и его товарища не нашли. Сейчас оперативно-следственные действия продолжаются.

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