В Днепропетровской области по состоянию на утро 27 января зарегистрировано 1270 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом
Также за минувшие сутки в области зафиксировано 13 смертей от коронавирус и осложнений после него. Находятся на лечение более 7,5 тысячи жителей области.
С начала пандемии в Днепропетровской области выявили 251 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Умерли 91 19 человек.
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Однако в Днепре врачи наблюдают ухудшение ситуации по заболеваемости ковидом среди детей. В областном центре на дистанционном обучении на сегодня уже находится 6 заведений и 360 классов. Кроме того, на самоизоляции находятся ученики и преподаватели еще 638 классов.
В Министерстве здравоохранения ожидают, что уже в ближайшие недели в Украине ежедневно будут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных на коронавирус. Однако надеются, что летальность будет меньше, чем в предыдущие волны этой опасной болезни.
Напомним, школьников собираются отправить на" дистанционку", когда решится вопрос: "будет принято..."
Как сообщала Politeka, более 350 тысяч киевлян болеют ковидом
Также Politeka писала, что школы начали отправлять на "дистанционку" из-за новой вспышки вируса