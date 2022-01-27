В Днепропетровской области по состоянию на утро 27 января зарегистрировано 1270 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки в области зафиксировано 13 смертей от коронавирус и осложнений после него. Находятся на лечение более 7,5 тысячи жителей области.

С начала пандемии в Днепропетровской области выявили 251 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Умерли 91 19 человек.

За данными Telegram-канала " Карантин. Днепр", в областном центре за минувшие сутки лабораторно подтверждено 466 новых случаев заболеваемости. Однако вторые сутки подряд в Днепре не фиксируются смерти от ковида. Сейчас проходят лечение чуть более трех тысяч горожан. Из них 281-в больнице.

Однако в Днепре врачи наблюдают ухудшение ситуации по заболеваемости ковидом среди детей. В областном центре на дистанционном обучении на сегодня уже находится 6 заведений и 360 классов. Кроме того, на самоизоляции находятся ученики и преподаватели еще 638 классов.

В Министерстве здравоохранения ожидают, что уже в ближайшие недели в Украине ежедневно будут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных на коронавирус. Однако надеются, что летальность будет меньше, чем в предыдущие волны этой опасной болезни.

Напомним, школьников собираются отправить на" дистанционку", когда решится вопрос: "будет принято..."

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