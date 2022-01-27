Появилась информация о задержании 20-летнего солдата национальной гвардии, который расстрелял пятерых сослуживцев.

20-летний парень - призывник срочной службы из Измаила Одесской области. В его обязанности входила охрана территории завода "Южмаш".

После массового расстрела Артем поймал попутку на дороге и скрылся с автоматом. В Днепре введена полицейская операция "Сирена".

В результате стрельбы погибли пять человек, еще пять получили ранения. Пятая жертва стрелка скончалась во время оказания медицинской помощи.

Расстрелявшего сослуживцев на Южмаше нацгвардееца задержали в Днепре.

Известно, что военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся

В момент трагелии в оружейной находилось 22 человека.

Напомним, что 20-летний солдат в Днепре расстрелял сослуживцев, подробности и фото подозреваемого: "Случилась трагедия".

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