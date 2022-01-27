В Днепре задержали мужчину, которого подозревают в распространении ложной информации о минировании школы. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции у Днепропетровской области, неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что в Широковский школе Солонянского района заложена взрывчатка, которую он планирует взорвать.

Звонок раздался около полуночи 25 января. Правоохранители тщательно проверили помещение учебного заведения. Однако никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В течение суток была установлена личность" подрывника", позвонившего в полицию. Им оказался 37-летний местный житель. Во время обыска его квартиры был выручен телефон, из которого поступил в полицию звонок. Что толкнуло взрослого мужчину так "пошутить" пока не известно. Однако уже известно, что ему вручено подозрение по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины - Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Согласно санкциям по этой статье горе-подрывнику грозит лишение свободы сроком до 8 лет. Сейчас правоохранители решают, какую меру пресечения ему избрать.

Как уже сообщала Politeka, за последние два месяца Днепр и область ежедневно страдает от сообщений о минировании различных социально-значимых объектов. В Кривом Роге сейчас ученики всех школ переведены на дистанционное обучение. Именно из-за постоянных сообщений о минировании.

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