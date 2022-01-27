Жителям Кривого Рога с 1 февраля придется больше платить за утилизацию бытового мусора. По
В компании это связывают с запланированными изменениями в работе, введением новых схем по вывозу и захоронению бытовых отходов. А также повышением стоимости горюче-смазочных материалов, увеличением минимальной платы и поднятием цен на автозапчасти, материалы, комплектующие и тому подобное.
Теперь стоимость услуги на одного жителя квартиры составит 31,06 гривен в месяц. Для частного сектора еще больше - 32.14 гривен.Изменятся цены и для предприятий. Теперь за сбор, вывоз и захоронение кубометра отходов бюджетные организации будут платить 196, 20 гривен, другие потребители чуть больше - 196,80 гривен.
Улучшится ли качество предоставляемой услуги после повышения цены, покажет время.
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Как уже сообщала Politeka, украинцы начали получать платежки, в которых появилась дополнительная строка. Теперь всем нужно будет платить и абонентскую плату за отопление. Ранее подобные платежки получали только жители столицы, теперь же практика распространилась и на другие города Украины. Планируется что эти деньги пойдут на обслуживание счетчиков и теплосетей.
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