Военнослужащий, расстрелявший своих сослуживцев на территории завода "Южмаш", добровольно связался с правоохранителями. Об этом рассказал заместитель директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимир Шило,
Как уж сообщала Politeka, 20-летнего солдата срочной службы Артема Рябчука задержали в поселке под Днепром. По предварительной информации, солдат попросил позвонить в полицию случайную прохожую. Оружие, с которым были убиты пять человек, было при нем.
Как рассказал Владимир Шило, сейчас мотивы, которые побудили молодого парня открыть огонь, в результате которого погибли пять человек, неизвестны. Однако уже открыто уголовное производство по статье 115 (ч. 2) "Умышленное убийство". Согласно действующему законодательству, максимальное наказание за это преступление - пожизненное заключение.
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20-летний солдат в Днепре расстрелял сослуживцев, подробности и фото подозреваемого: "Случилась трагедия"
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20-летний Артем Рябчук во время несения службы расстрелял своих сослуживцев и работников завода. Четверо солдат и одна гражданская женщина скончались на месте происшествия. За жизнь еще пятерых человек сейчас борются врачи.
Напомним, что 20-летний солдат в Днепре расстрелял сослуживцев, подробности и фото подозреваемого:"случилась трагедия".
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