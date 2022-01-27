В Днепре призывают родителей быть более осторожными и в очередной раз напомнить своим детям о правилах безопасности. В одном из районов города заметили подозрительного мужчину, который цепляется к детям.

О вопиющем случае написала на днях в местном Facebook-сообществе жительница Днепра Екатерина Кириченко. Как стало известно, к 9-летней дочери Екатерины приставал мужчина среднего возраста, когда девочка вышла на улицы в районе жилого массива "Тополь-1" отнести орешки белкам.

"Мужчина подошел к ребенку с просьбой "провести его до остановки". Дочь отказалась, однако муж был настойчивым, поэтому белки в этот день остались голодными. Дочь быстро вернулась домой", - написала женщина.

И в очередной раз обратилась к родителям несовершеннолетних детей были максимально внимательными и осторожными.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре задержали мужчину, который сообщил о минировании одной из местной школы. После тщательной проверки учебного заведения правоохранителями никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Зачем 37-летний мужчина решил таким образом "пошутить" доподлинно не известно.

Напомним, авария с сетями привела к остановке трамваев в Днепре: срочное предупреждение

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