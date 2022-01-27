В Днепре призывают родителей быть более осторожными и в очередной раз напомнить своим детям о правилах безопасности. В одном из районов города заметили подозрительного мужчину, который цепляется к детям.
О вопиющем случае
"Мужчина подошел к ребенку с просьбой "провести его до остановки". Дочь отказалась, однако муж был настойчивым, поэтому белки в этот день остались голодными. Дочь быстро вернулась домой", - написала женщина.
И в очередной раз обратилась к родителям несовершеннолетних детей были максимально внимательными и осторожными.
Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"
Появились кадры задержания 20-летнего Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре: "Очень опасный"
Поседевший Мирзоян засветил честное фото Матвиенко без макияжа: «Ну как же…»
Сел в маршрутку и исчез: беда произошла с пропавшим украинцем, найдено тело
Мужа известной украинской певицы подозревают в серьезном преступлении: "Грозит до 12 лет тюрьмы"
Как уже сообщала Politeka, в Днепре задержали мужчину, который сообщил о минировании одной из местной школы. После тщательной проверки учебного заведения правоохранителями никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Зачем 37-летний мужчина решил таким образом "пошутить" доподлинно не известно.
Напомним, авария с сетями привела к остановке трамваев в Днепре: срочное предупреждение
Также Politeka писала, что днепрян просят не мешать: на улицы вывели спецтехнику, что происходит в городе