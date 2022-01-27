В Днепре спасают двух школьниц из Никополя, которые наглотались таблеток, чтобы прогулять школу. Как сообщает Depo.Днепр, инцидент произошел 26 января в одной из школ Никополя.

Как стало известно, двум восьмиклассницам стало плохо после третьего урока. 13-летнюю и 14-летнюю девушек срочно доставили в местную детскую больницу в тяжелом состоянии. Как отметила генеральный директор детской больницы Елена Полякова, у несовершеннолетних пациенток наблюдались судороги и нарушения сознания. После проведения противосудорожной терапии, девушек санавиацией доставили в областную клиническую больницу.

У девушек были найдены упаковки изониазида. Известно, что эти лекарства используют для лечения всех форм туберкулеза. Школьницы признались, что выпили по 20 таблеток, чтобы уйти с уроков. Эти лекарства могут вызвать у человека почечную и печеночную недостаточность, судороги и даже кому. Во время лечения их необходимо принимать только под наблюдением врача.

Сейчас девушки находятся в реанимационном отделении областной детской клинической больницы. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

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