Сообщение о минировании поступает практически каждый день.

Правоохранители Кривого Рога снова получили сообщение о минировании. На их почту пришло письмо от "российского террориста", сообщает "свои. Кривой Рог".

Аноним написал, что взрывчатка заложена во все торгово-развлекательные центры города. А также отметил, что в случае взрыва радиус поражения будет очень значительным. При этом подрывник дал правоохранителям сутки на обезвреживание взрывчатки.

Посетители и работники ТРЦ "Солнечная галерея", "Виктори Плаза", "Юнион", "Терра", "Либерти" и "Плаза" были срочно эвакуированы. Правоохранители и взрывотехники проверяют помещения ТРЦ.

Как уже сообщала Politeka, за последние два месяца в регион практически ежедневно страдает от сообщений о минировании различных социально-значимых объектов. За последний месяц в Днепре были сообщения о минировании не только школ, торгово-развлекательных заведений, но и речного вокзала. В Кривом Роге сейчас ученики всех школ переведены на дистанционное обучение. Именно из-за постоянных сообщений о минировании.

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