По состоянию на утро 28 января в Днепропетровской области зарегистрировано 1523 ниве случаи заболеваемости на коронавирус. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Врачи отмечают, это новая волна опасного заболевания. За минувшие сутки от него умерло 12 жителей области.

В областном центре на коронавирус за 27 января заболело 637 человек. К счастью, ни один человек не умер. Сейчас в Днепре на коронавирус болеет почти 4,5 тысяч жителей, среди них в больнице - 318 человек.

С начала пандемии в Днепропетровской области лабораторно подтвердили более 250 тысяч случаев, умерло - 9131 человек.

Как уже сообщала Politeka, сегодня в Украине зафиксирован новый антирекорд числа новых случаев заболеваемости на коронавірусну инфекцию - свыше 30 тысяч больных. Однако, по словам главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, эта цифра не является пределом. Ведь специалисты ожидают, что пик новой волны коронавируса будет в феврале. Руководитель Минздрава отметил, что тогда может быть 60-70 тыс. новых больных в сутки. Но учитывая особенности протекания штамма "Омикрон", врачи надеются, что число госпитализаций будет меньше.

За прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев коронавирус зарегистрировано в Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Житомирской, Хмельницкой областях и Киеве.

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