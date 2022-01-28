По состоянию на утро 28 января в Днепропетровской области зарегистрировано 1523 ниве случаи заболеваемости на коронавирус. Об этом свидетельствуют данные,
Врачи отмечают, это новая волна опасного заболевания. За минувшие сутки от него умерло 12 жителей области.
В областном центре на коронавирус за 27 января заболело 637 человек. К счастью, ни один человек не умер. Сейчас в Днепре на коронавирус болеет почти 4,5 тысяч жителей, среди них в больнице - 318 человек.
С начала пандемии в Днепропетровской области лабораторно подтвердили более 250 тысяч случаев, умерло - 9131 человек.
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Как уже сообщала Politeka, сегодня в Украине зафиксирован новый антирекорд числа новых случаев заболеваемости на коронавірусну инфекцию - свыше 30 тысяч больных. Однако, по словам главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, эта цифра не является пределом. Ведь специалисты ожидают, что пик новой волны коронавируса будет в феврале. Руководитель Минздрава отметил, что тогда может быть 60-70 тыс. новых больных в сутки. Но учитывая особенности протекания штамма "Омикрон", врачи надеются, что число госпитализаций будет меньше.
За прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев коронавирус зарегистрировано в Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Житомирской, Хмельницкой областях и Киеве.
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