Все, кто знал Александра Драгана называют его спокойным и уравновешенным.

Одним из убитых солдатом срочной службы Артемием Рябчуком оказался 24-летний житель Днепра Александр Драган. Молодой парень активно вел социальные сети, а последнее шутливое видео в Instagram опубликовал за несколько часов до трагедии, передает Телеграф.

Как уже сообщала Politeka, 27 января на территории предприятия "Южмаш", солдат Артемий Рябчук при выдаче оружия расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии Украины. После скрылся в неизвестном направлении. В результате стрельбы погибло пятеро: четверо военнослужащих и одна работница предприятия. Еще пять человек получили ранения разной ступени.

Как рассказывают знакомые и друзья погибшего Александра Драгана, молодой парень был спокойным и уравновешенным. В его социальной сети большинство фотографий связаны со службой. Сейчас под большинстве из них, неравнодушные пользователи выражают искренние соболезнования семье погибшего.

Последнее видео Александр опубликовал в обед 26 января. На нем, он и его сослуживцы по службе общаются и смеются, наслаждаются жизнью. Даже не подозревая, что через несколько часов они попадут в жернова кровавой бойни.