На Днепропетровщине задержали мужчину, который угрожая девушке пистолетом, изнасиловал ее. Чп произошло в Каменском 26 января.

Детали преступления рассказали в пресс-службе Каменского районного управления полиции. 28-летний мужчина напал на девушку, забрал у нее телефон. А потом угрожая пистолетом затянул до расположенных рядом гаражей и изнасиловал ее.

Пострадавшая обратилась в полицию. После проведения следственных действий и различных экспертиз, правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который уже имеет судимость за аналогичное преступление. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Днепре задержали мужчину, который сообщил о минировании Широковской школы Солонянского района. После тщательного обследования территории и помещений учебного заведения никаких взрывоопасных предметов найдено не было. Как рассказали в полиции, звонок от анонима о минировании поступил в полицию в полночь 25 января. А уже через сутки правоохранители установили личность горе-минера. Им оказался 37-летний местный житель. Во время обыска его квартиры был выручен телефон, из которого поступил в полицию звонок. Что толкнуло взрослого мужчину так "пошутить" пока не известно.

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