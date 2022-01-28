В Кривом Роге во время движения вспыхнул моторный отсек грузовика "МАЗ". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Когда спасатели прибыли на место происшествия огонь охватил моторный отсек и кабину автомобиля. И в любой момент мог перекинуться на грузовой отдел машины.

Чуть меньше часа понадобилось пожарным чтобы полностью обуздать огонь. Выяснилось, что пламенем поврежден отсек с мотором и кабина водителя. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Как уже сообщала Politeka, 27 января в Кривом Роге произошла массовая эвакуация посетителей и работников все торгово-развлекательных центров. Как стало известно, в полицию поступило очередное сообщение о минировании ТРЦ. В письме аноним сообщил, что использовал взрывчатку, которая имеет широкий радиус действия. Правоохранители бросились проверять помещение. Следует отметить, что в Кривом Роге на дистанционное обучение отправили учеников всех школ - тоже из-за постоянных сообщений о минировании учебных заведений. Дома находятся и воспитанники детских садов.

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Также Politeka писала, что в Кривом Роге подорожает коммунальная услуга: за что придется платить больше