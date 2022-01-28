В Днепре произошло очередное ДТП с участием трамвая. 28 января около 11 часов утра на проспекте Яворницкого трамвай снес молодую женщину, сообщает "Телеканал D1".

Известно, что момент наезда попал на камеры видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра. Из них видно, что женщина пыталась перейти трамвайные пути. Подойдя к ним, она сначала посмотрела направо, чтобы убедиться, что нет транспорта. А вот влево не посмотрела. Водитель применил экстерное торможение, но избежать наезда не удалось. трамвай двигавшийся в сторону исторического музея фактически снес пешехода.

Пострадавшая женщина была доставлена в областную больницу имени Мечникова с вывихом плеча. Сейчас движение транспорта на этом участке дороги крайне затруднено. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Как уже сообщала Politeka, за последнее время это уже не первый случай аварий с участием трамвая. В конце прошлого года, на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Пастера, трамвай сначала сбил, а затем переехал женщину-пешехода. По предварительной информации, трамвай сошел с рельсов через нечищеную дорогу. Во время разворота трамвай понесло в сторону тротуара, где в то время находилось несколько прохожих. Одна женщина не смогла спастись, она упала под колеса трамвая. От полученных травм скончалась на месте происшествия.

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