В Днепре на перекрестке улиц Калинова и Янтарная произошло жуткое ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, водитель Mitsubishi на большой скорости врезался в электроопору.

По предварительной информации, вероятнее всего водитель не справился с управлением. Однако удар был настолько сильным, что машину изуродовало. Спасателям пришлось пользоваться спецсредствами, чтобы деблокировать водителя из автомобиля. Прибывшие на место аварии Медики диагностировали у 24-летнего мужчины клиническую смерть. К сожалению, спасти водителя не удалось.

На месте трагедии работали правоохранители. Они должны установить все обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Днепре грузовик врезался в микроавтобус с пассажирами. Авария произошла 26 января на улице Курсантской. Примечательно, что оба транспортные средства двигались в одном направлении. Но, в какие-то момент, фура решилась обогнать маршрутку. Но похоже водитель не справился с управлением, поэтому допустил столкновение. От удара у маршрутки вылетело заднее стекло и пострадал пассажир. Мужчину увезли в одну из местных больниц с диагнозом ушиб грудной клетки.

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