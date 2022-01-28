В Днепре на перекрестке улиц Калинова и Янтарная произошло жуткое ДТП. Как
По предварительной информации, вероятнее всего водитель не справился с управлением. Однако удар был настолько сильным, что машину изуродовало. Спасателям пришлось пользоваться спецсредствами, чтобы деблокировать водителя из автомобиля. Прибывшие на место аварии Медики диагностировали у 24-летнего мужчины клиническую смерть. К сожалению, спасти водителя не удалось.
На месте трагедии работали правоохранители. Они должны установить все обстоятельства произошедшего.
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Как уже сообщала Politeka, на днях в Днепре грузовик врезался в микроавтобус с пассажирами. Авария произошла 26 января на улице Курсантской. Примечательно, что оба транспортные средства двигались в одном направлении. Но, в какие-то момент, фура решилась обогнать маршрутку. Но похоже водитель не справился с управлением, поэтому допустил столкновение. От удара у маршрутки вылетело заднее стекло и пострадал пассажир. Мужчину увезли в одну из местных больниц с диагнозом ушиб грудной клетки.
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