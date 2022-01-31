В Днепре несовершеннолетние вандалы поиздевались над мишками на Фестивальном причале. Видео инцидента попало на камеры видеонаблюдения,
Как стало известно, днем 29 января, подростки пришли на Фестивальный причал и начали зажигать флаера. С ними дети бегали между новогодними конструкциями. Впоследствии один из парней нарисовал "каляки-маляки" на туловище одного из белых медведей краской из баллончика.
Пользователи социальных сетей возмутились поведением малолетних вандалов и предложили привлечь к ответственности, в первую очередь, родителей подростков.
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Как уже сообщала Politeka, в Днепре от рук вандалов регулярно страдают различные конструкции и памятники. Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста неизвестные разбили лампадки и облили краской мемориал жертвам Холокоста в парке Гагарина. По словам руководителя объединение еврейских общин Днепропетровского региона Игоря Романова, подобное с памятниками и мемориалами происходит постоянно. Особенно остро это видно накануне еврейских праздников. Однако несмотря на это, никто из хулиганов ни разу задержан не был. Затрудняет поиск вандалов и отсутствие у мемориала камер видеонаблюдения. Как отметил Игорь Романов, сейчас решается вопрос установления средств надзора.
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