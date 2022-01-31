В Днепре и области на коронавирус болеет все больше и больше людей. Правда, традиционно, на выходных количество новых случаев уменьшается.
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Как уже сообщала Politeka, по всей территории Украины фиксируется стремительный рост заболеваемости COVID-19. Поэтому в Министерстве здравоохранения было принято решение об обновлении перечня "оранжевых зон карантина. По состоянию на утро 30 января, в Украине больше всего регионов перешли в "оранжевую" зону - всего 16. Тем временем 8 находится в "желтой" зоне. В "красной" пока находится только два украинских региона.
Наибольшее количество госпитализаций больных на коронавирус сейчас фиксируют в Волынской, Ровенской и Одесской областях. "Красными" являются Ивано-Франковская и Ровенская области.
Напомним, что "красная" зона угрожает нескольким областям: в Минздраве рассказали, кому нужно готовиться.
Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.
Также Politeka писала о тотальный локдаун в Украине: что говорят в МИНЗДРАВЕ.