В Днепре и области на коронавирус болеет все больше и больше людей. Правда, традиционно, на выходных количество новых случаев уменьшается.

Согласно с оперативными данными Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в регионе зафиксирован 781 лабораторно подтвержденный случай заболеваемости COVID-19. Умер от осложнений коронавірусі один пациент. Выздоровело 222 жителя области.

За информацией Telegram-канала " Карантин. Днепр " по состоянию на утро 31 января в областном центра выявлено 264 новых больных коронавирусной инфекцией. Проходит лечение более 5 тысяч жителей Днепра. 394 в условиях стационара через тяжелое течение болезни.

Как уже сообщала Politeka, по всей территории Украины фиксируется стремительный рост заболеваемости COVID-19. Поэтому в Министерстве здравоохранения было принято решение об обновлении перечня "оранжевых зон карантина. По состоянию на утро 30 января, в Украине больше всего регионов перешли в "оранжевую" зону - всего 16. Тем временем 8 находится в "желтой" зоне. В "красной" пока находится только два украинских региона.

Наибольшее количество госпитализаций больных на коронавирус сейчас фиксируют в Волынской, Ровенской и Одесской областях. "Красными" являются Ивано-Франковская и Ровенская области.

Напомним, что "красная" зона угрожает нескольким областям: в Минздраве рассказали, кому нужно готовиться.

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

Также Politeka писала о тотальный локдаун в Украине: что говорят в МИНЗДРАВЕ.