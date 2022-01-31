В эти выходные в самом центре Днепра, на проспекте Богдана Хмельницкого, случайные прохожие стали свидетелями необычной картины. Как сообщает "Днепр оперативный", по улице бегал окровавленный голый мужчина.

Очевидцы сразу вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место, выяснилось, что мужчина находится в неадекватном состоянии и несет всякий бред и нелепости. 26-летний местный житель получил рваную рану на пальцах рук самостоятельно. Он хотел войти в... зеркало.

На место чрезвычайного происшествия была вызвана специализированная бригада скорой помощи, мужчина в "костюме Адама" был доставлен в одну из местных больниц. Медики подозревают у него отравление наркотическими средствами.

Как уже сообщала Politeka, в Одесской области один из местных жителей заметил на фонарных столбах примотаны изолентой гранаты. Как выяснилось, данные гранаты являются муляжом и установил их хозяин близлежащего дома. Дело в том, что на фонарных столбах мужчина разместил камеры видеонаблюдения. Поэтому чтобы их не украли, решил отпугнуть воров гранатами.

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