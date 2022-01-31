В эти выходные в самом центре Днепра, на проспекте Богдана Хмельницкого, случайные прохожие стали свидетелями необычной картины. Как
Очевидцы сразу вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место, выяснилось, что мужчина находится в неадекватном состоянии и несет всякий бред и нелепости. 26-летний местный житель получил рваную рану на пальцах рук самостоятельно. Он хотел войти в... зеркало.
На место чрезвычайного происшествия была вызвана специализированная бригада скорой помощи, мужчина в "костюме Адама" был доставлен в одну из местных больниц. Медики подозревают у него отравление наркотическими средствами.
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Как уже сообщала Politeka, в Одесской области один из местных жителей заметил на фонарных столбах примотаны изолентой гранаты. Как выяснилось, данные гранаты являются муляжом и установил их хозяин близлежащего дома. Дело в том, что на фонарных столбах мужчина разместил камеры видеонаблюдения. Поэтому чтобы их не украли, решил отпугнуть воров гранатами.
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