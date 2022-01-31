Под прицел минеров попало большинство медицинских учреждений, в том числе и детские.

В Кривом Роге сообщили о минировании десятков зданий, сообщает "Первый городской".

Среди них медицинские учреждения, подстанции скорой помощи, детский туберкулезный санаторий, а также Центрально-городской исполком, Криворожская районная администрация. И даже Криворожский отдел СБУ.

Информация о минировании поступила по электронной почте к криворожским полицейским. В письме сообщается, что заминировано 22 социально-значимых объектов. Неизвестный минер требует задержать лицо, которое сейчас проживает в Кривом Роге.

Ко всем перечисленным объектам были сразу направлены полицейские, спасатели, кинологи и взрывотехники. Специалисты проводят эвакуацию и тщательное обследование всех помещений.

Как уже сообщала Politeka, Днепропетровщина последние несколько месяцев постоянно страдает от сообщений о минировании тех или иных объектов. В частности, в Кривом Роге уже две недели ученики общеобразовательных школ города находятся на дистанционном обучении. Именно из-за постоянных сообщений о минировании учебных заведений. Также под прицел "псевдоминеров" постоянно попадают торгово-развлекательные центры.

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