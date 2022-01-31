В Днепре трагедией закончилась попытка искупаться в ледяной воде. Как сообщали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, двое 17-летних ребят провалились под лед на пляже острова Монастырский.

ЧП произошло вечером 29 января. Как стало известно, двое подростков, оба 2004 года рождения, захотели искупаться в Днепре. Однако провалились под лед на расстоянии 30 метров от берега. Одному из них удалось выбраться на берег, а другого парня течением утащило под лед.

Вечером 29 января водолазами-спасателями были проведены поисковые работы на глубине 7 метров. Однако пропавшего подростка найти не смогли. На ночь работы приостановились. Все работы были продолжены утром 30 января. Было обследовано 2500 квадратных метров акватории реки. И на расстоянии 50 метров от берега и глубине 6 метров было найдено тело утонувшего парня.

Спасатели в очередной раз призывают всех не выходить на лед, если его толщина составляет менее 7 сантиметров. Следует также помнить, что лед становится тоньше из-за течения воды. Поэтому следует избегать прогулок у истоков рек. Во время зимней рыбалки необходимо следить, чтобы расстояние между лунками составляло не менее 20 сантиметров. Гуляя по льду следует иметь при себе веревку не менее 15 сантиметров и длинную палку.