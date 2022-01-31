В Днепре в эти выходные погиб 51-летний мужчина. Как
По предварительной информации, из-за неисправного домкрата на мужчину упал грузовик. Он погиб на месте происшествия. По сообщению пресс-службы Национальной полиции в Днепропетровской области, этот случай квалифицировали как несчастный.
Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе всю Днепропетровщину и Украину всколыхнула трагедия на заводе "Южмаш". 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчун хладнокровно расстрелял свои сослуживцев, после того, как получил оружие.
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В результате кровавой бойни пять человек погибли: четверо военных и работница предприятия. За жизнь еще пятерых военных несколько дней боролись врачи. Как рассказал сам Артемий Рябчук, на такой жестокий шаг его толкнули неуставные отношения между военными, постоянная травля и буллинг. Задержанный нацгвардеец пояснил, что почти два месяца ждал, когда получит оружие. Чтобы отомстить обидчикам. Поэтому о содеянном совсем не жалеет.
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