Жители Днепра продолжают страдать от бродячих собак. Не редко жертвами агрессивных животных становятся дети и подростки,
Об очередном вопиющем случае рассказала местная жительница Юлия Чалая. Ее ребенка покусали бездомные собаки. Мальчик выгуливал во дворах многоэтажек домашнего любимца. В одном из дворов на него напала стая собак.
"Сегодня на моего старшего сына, во время прогулки, напала агрессивная собака. Он постоянно на всех лает. Сын старался с ним разговаривать ласково. Однако животное набросилось на него и укусило за руку. Спасла лишь толстая зимняя куртка", - рассказала женщина.
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На этот раз, как говорится, обошлось. Однако, если бы на месте подростка был младший ребенок? Что делать в такой ситуации и к кому обращаться за помощью? Сейчас по вопросу жителей областного центра пока остаются без ответа.
Как уже сообщала Politeka, под Полтавой найдены десятки окровавленных трупов собак. Очевидцы утверждают, большинство из них щенки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сейчас ее сотрудники должны установить все обстоятельства этого вопиющего события.
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