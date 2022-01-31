В Криворожском районе на рабочем месте мужчина свел счеты с жизнью. О трагедии
Как стало известно, погибший работал охранником. Самоубийство совершил с помощью интернет-кабеля, который зацепил за люстру. Нашли тело в том самом помещении, где мужчина работал.
Что стало причиной такого страшного поступка пока не известно. Погибший также не оставил по себе никакой предсмертной записки. Все причины и детали трагедии должны установить правоохранители.
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Как уже сообщала Politeka, в январе правоохранителям Житомирской области пришлось распутывать довольно сложное дело и устанавливать причины смерти мужчины. Как стало известно, в полицию позвонили родственники погибшего и сообщили, что мужчина совершил самоубийство. Однако, когда полицейские не нашли никаких оснований считать, что мужчина покончил с собой. В то же время судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти является удушение. Выяснилось, что 49-летнего мужчину убил его 19-летний племянник. Причиной такого ужасного поступка стали постоянные издевательства погибшего мужчины над своими старенькими родителями. Однако за убийство молодому парню теперь грозит от 7 до 15 лет заключения.
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