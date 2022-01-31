В Днепре под колеса Volkswagen Jetta попали пешеходы. Как
Дорожно-траспортное происшествие произошло 31 января. Водитель Volkswagen Jetta выезжал с парковки на проспекте Яворницкого и наехал на двух пешеходов. Они получили многочисленные травмы и ушибы.
Однако больше всего пострадал именно итальянец, 1961 года рождения. Медики, прибывшие на место аварии, диагностировали у него травму ноги. Пострадавший доставлен в одну из местных больниц. На месте ДТП работают правоохранители.
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Как уже сообщала Politeka, на минувшей неделе в Днепре произошло ДТП, что привело к смерти водителя. Известно, что водитель Mitsubishi не справился с управлением и на бешеной скорости врезался в электроопору. Удар был настолько сильным, что спасатели смогли извлечь тело погибшего водителя из искореженного автомобиля только с помощью специальных инструментов. Медикам пришлось лишь констатировать смерть 24-летнего мужчины. На месте трагедии работали правоохранители. Они должны установить все обстоятельства произошедшего.
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