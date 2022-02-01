На Днепропетровщине синоптики объявили желтый уровень метеорологической опасности. За данными Укргидрометцентра, в первый день февраля на дорогах ожидается гололедица.

Температура днем 1 февраля составит 1-3 градусов тепла. В течение дня сохранится переменная облачность. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 5 мороза.

Как уже сообщала Politeka, в последний месяц зимы погода будет непредсказуемой. Так, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, 1 февраля, по всей территории Украины ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Снег возможен на Западе и в Сумской области. Однако в Одесской области, по прогнозам синоптиков, будет дождливо. Автомобилистам следует быть максимально внимательными на автодорогах. С ночи на дорогах по всей Украине метеорологи прогнозируют гололедицу.

Но уже с середины недели на территорию Украины вернутся сильные морозы. Уже третьего января столбик термометра опустится до - 10. Холоднее всего будет на Севере и Востоке.

Согласно народным приметам, если 1 февраля метель, то весь месяц будет снежно и холодно; сильный мороз - лето будет жарким.

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