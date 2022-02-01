Все больше и больше жителей Днепропетровской области болеют новый штамм коронавирус "Омикрон". За минувшие сутки зарегистрировано 1418 новых случаев заболеваемости.
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Как уже сообщала Politeka, министр здравоохранения Виктор Ляшко на этой неделе назвал несколько факторов, которые могут свидетельствовать об окончании пандемии коронавирус в этом году. Среди них, успешная вакцинация населения, появление препаратов прямого противовирусного действия, уменьшение агрессивности штамма.
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Как сообщала Politeka, Украину накрыла волна вируса, "оранжевая" зона расширилась до 16 областей: новые данные
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