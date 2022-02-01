В Днепре на дистанционное обучение отправляют уже учебные заведения, а не отдельные классы.

Все больше и больше жителей Днепропетровской области болеют новый штамм коронавирус "Омикрон". За минувшие сутки зарегистрировано 1418 новых случаев заболеваемости.

Об этом свидетельствуют оперативные данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины. По состоянию на утро 1 февраля от осложнений после коронавируса умерло 12 жителей региона.

В Днепре опасной болезнью заболело 651 горожан, сообщает Telegram-канал "Карантин.Днепр". Выздоровело за сутки 45 человек. Лечатся от коронавируса более 5,5 тысяч днепрян. Среди 423 пациента в условиях больницы, из-за того что имеют сложное течение болезни. Летальных случаев в Днепре не зарегистрировано.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации среди детей, в Днепре на дистанционном обучении сейчас находится 23 общеобразовательных учреждений.

Как уже сообщала Politeka, министр здравоохранения Виктор Ляшко на этой неделе назвал несколько факторов, которые могут свидетельствовать об окончании пандемии коронавирус в этом году. Среди них, успешная вакцинация населения, появление препаратов прямого противовирусного действия, уменьшение агрессивности штамма.

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