На Днепропетровщине после бытовой ссоры за жизнь 55-летней женщины борются врачи. Как сообщает " Днепр. Время", ее сильно избил сосед.

Инцидент произошел 31 января в селе Шолохово. Как стало известно, пострадавшая женщина утром пришла к своему соседу. На тот момент у него уже находился ее муж. Компания распивала спиртные напитки.

Через некоторое время между женщиной и 37-летним хозяином завязалась ссора, во время которой мужчина схватил кухонный нож и нанес несколько колото-резаных ран. После чего разъяренный хозяин начал бить потерпевшую топором, табуреткой и разбил о ее голову бутылку.

Получив тяжелые ранения женщина выжила лишь чудом. Когда ее доставили в больницу, медики диагностировали у пациентки многочисленные колото-резаные раны, открытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, перелом предплечья, носа. Также по всему телу были многочисленные гематомы.

Сейчас женщина в крайне тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Покровской городской больницы. Медики продолжают бороться за ее жизнь. Судьбу хозяина нападавшего будут решать правоохранители.

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