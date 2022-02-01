Ночью 1 февраля спасатели Кривого Рога ликвидировали пожар на территории частного дома. Как сообщает "Репортер", во время тушения огня в помещении было найдено тело мужчины.

Как стало известно, информация о пожаре спасатели получили около часа ночи. Когда пожарные прибыли на место вызова, они установили, что пожар начался в одной из комнат дома. Около часа понадобилось спасателям чтобы полностью ликвидировать пожар. Вероятнее всего, на пожаре погиб 51-летний хозяин квартиры. По словам соседей он вел аморальный образ жизни.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания и причины смерти мужчины.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре на днях произошел трагический случай. На минувших выходных, во время ремонта грузовика, погиб 51-летний мужчина. По предварительным выводам, из-за неисправного домкрата на него упал грузовик. Мужчина погиб на месте до приезда врачей скорой помощи. По сообщению прессслужбы Национальной полиции в Днепропетровской области, этот случай квалифицировали как несчастный.

Напомним, на Днепропетровщине объявлен желтый уровень опасности: к чему следует приготовиться жителям

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