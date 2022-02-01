В центре Днепра, на перекрестке улиц Ярослава Мудрого и Половицкой, на бешеной скорости столкнулись Toyota Camry и Toyota RAV4. Как сообщает "Открытый", один из водителей не уступил дорогу.

По словам свидетелей, столкновение произошло из-за того, что водитель Toyota Camry не пропустил на перекрестке Toyota RAV4. В результате аварии серьезно пострадала пассажирка одного из автомобилей. Спасателям пришлось использовать специнструмент, для того, чтобы деблокировать пострадавшую из искореженного автомобиля. Женщину оперативно доставили в одну из местных больниц.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские, они должны установить все обстоятельства произошедшего. Движение автотранспорта на этом участке затруднено.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре водитель протаранил людей в центре города. Один из пешеходов оказался иностранцем - гражданином Италии. Пострадавшие получили многочисленные травмы и ушибы. А вот итальянца, 1961 года рождения. У него была диагностирована травма ноги. На месте ДТП работали правоохранители. Именно они должны установить все обстоятельства этой аварии. Следует отметить, что сам заезд на пешеходов был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На них видно, что люди переходят дорогу в неположенном месте.

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