Ранее силовики считали, что детей нужно временно забрать из учебных заведений до стабилизации ситуации.

В Кривом Роге местные власти планируют вернуть за парты учеников общеобразовательных школ. Как сообщает "Первый городской", родители детей уже начали получить уведомление о возобновлении очного обучения.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Как уж сообщала Politekа, из-за постоянных сообщений о минировании учебных заведений было принято решение внедрить дистанционное обучение. С 25 января ученики получали знания в онлайн-режиме.

Теперь же, со 2 февраля, образовательный процесс продолжится в привычном режиме. Это касается всех школ города. В школьных чатах уже начали рассылать сообщения возобновления очного обучения.

Как уже сообщала Politeka, полиция Кривого Рога почти ежедневно получает сообщения о минировании социальных объектов. Вчера, правоохранители вместе со спасателями проверяли на наличие взрывоопасных предметов десятки медицинских учреждений, а также Центрально-Городской исполком, Криворожская районная администрация. И даже Криворожский отдел СБУ. Сегодня проверка проводится в детских садах, торгово-развлекательных центрах, отелях, районы судах, на рынках и железнодорожном вокзале.

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Также Politeka писала, что в Кривом Роге подорожает коммунальная услуга: за что придется платить больше