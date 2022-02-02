На 2 февраля в Днепре и области объявлено штормовое предупреждение, уровень опасности - желтый. Об этом говорится на сайте ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Согласно сообщению синоптиков, в среду в течение дня будут небольшие осадки и туман. Видимость на дорогах составит 200-400 метров. также возможна гололедица.

Днем температура воздуха составит 0-5 градусов мороза по области. В Днепре столбик термометра поднимется до отметки 1-3 градусов тепла. Ночью по области метеорологи прогнозируют 3-5 градусов мороза, в областном центре - 1-3 с отметкой "минус".

Как уже сообщала Politeka, в ближайшие дни Украину накроют снег и дожди. Синоптики прогнозируют снижение температуры до 10 градусов мороза. В большинстве региона пройдут дожди с мокрым снегом. На высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится снеголавинная опасность. В столице будет облачно без осадков. Температура воздуха днем от 0° до + 2°, ночью -5°...-7°. В Киеве ожидаются сильные порывы ветра, которые будут достигать 12 м/с.

Напомним, масштабный пожар унес человеческую жизнь в Кривом Роге: все подробности

Также Politeka сообщала, что "Омикрон" не унимается на Днепропетровщине: сколько людей подхватили болезнь