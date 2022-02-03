За минувшие сутки зарегистрирован резкий рост заболеваемости и смертности в Днепре и области.

В Днепре объявлен "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности. Такое решение было принято на заседании специальной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня Днепровского городского совета.

В соответствии с этим решением с 3 февраля ученики 5-11 классов общеобразовательных учреждений начнут учиться дистанционно. Для младшей школы режим работы не меняется.

Однако запрещается посещать учебное заведение, если более половины учеников и персонала школы будут находиться на самоизоляции или больничном. А в случае когда в классе зафиксировано более 20% учеников, болеющих гриппом или ОРВИ обучение должны приостановить. Планируется, что дистанционное обучение продлится до 9 февраля. Тем не менее это в первую очередь будет зависеть от роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Работа дошкольных детских учреждений остается без изменений.

За оперативными данными Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Днепропетровской области зарегистрировано более 2000 новых случаев заболеваемости на коронавірусну инфекцию. Умерло-17 человек. В областном центре выявлено 978 новых больных. Лечение проходит более 7000 днепрян, из них 473 - в условиях стационара, из-за того, что имеют тяжелое течение болезни.

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