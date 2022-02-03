В Днепре объявлен "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности. Такое решение
В соответствии с этим решением с 3 февраля ученики 5-11 классов общеобразовательных учреждений начнут учиться дистанционно. Для младшей школы режим работы не меняется.
Однако запрещается посещать учебное заведение, если более половины учеников и персонала школы будут находиться на самоизоляции или больничном. А в случае когда в классе зафиксировано более 20% учеников, болеющих гриппом или ОРВИ обучение должны приостановить. Планируется, что дистанционное обучение продлится до 9 февраля. Тем не менее это в первую очередь будет зависеть от роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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Напомним, в Днепре образовалась большая пробка: дорога заблокирована камнями
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