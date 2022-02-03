В Днепре скорую помощь вызвали к мужчине который, якобы, упал с кровати и умер. Однако когда врачи прибыли на вызов, выяснилось, что погибший получил многочисленные телесные повреждения, сообщает "Днепр Оперативный".

Как стало известно, медики скорой помощи увидели что тело лежит в луже крови, на голове - глубокая рана. Кроме того, у мужчины также были обнаружены другие телесные повреждения. Врач вызвал полицию.

Полицейские впоследствии опросили всех присутствующих в квартире 50-летнего брата погибшего и их 31-летнего приятеля. По словам мужчин, они втроем употребляли алкогольные напитки и случайно их приятель упал с кровати и умер. При этом один из свидетелей постоянно путался в показания, то ли от волнения, то ли от алкоголя. Или же по другим более веским причинам. Это должно установить следствие.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Днепре произошла трагедия на железнодорожном пути. 22-летний местный житель попал под колеса грузового поезда на станции Нижнеднепровск. Прибывшие на место происшествия полицейские теперь должны установить было ли это самоубийство, или несчастный случай. Как известно, ни одной предсмертной записки молодой человек по себе не оставил.

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